تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. دورية عائد متنوعة

يوفر بنك قناة السويس أوعية ادخارية متنوعة، تناسب عددًا كبيرًا من العملاء، من بينهم شهادة الادخار الثلاثية، والتي تعد أعلى عائد في البنك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وشهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس متوفرة للأفراد الطبيعيين، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار

ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، وسعر العائد 19%، ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

ويقدم بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وأيضًا الحصول على بطاقات البنك الائتمانية وذلك بضمان الشهادة.

وعن المستندات المطلوبة من بنك قناة السويس للحصول على الشهادة الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت للعملاء الحاليين، يكون طلب إصدار الشهادة الادخارية، أما العملاء الجدد فتكون مستندات فتح حساب مع طلب إصدر الشهادة من البنك.

سعر الاسترداد من البنك

وعن سعر الاسترداد في حال كان من الشهر 7 إلى الشهر 12، بنسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 10.75%، وإذا كان خلال السنة الثانية تكون نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 10.00%، وخلال السنة الثالثة تكون نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 9.25%.