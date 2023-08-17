سحب فيلم «مطرح مطروح» من السينمات.. كم وصلت الإيرادات؟

بعد 4 أسابيع فقط من طرح فيلم «مطرح مطروح» أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي أنه جرى سحبه من السينمات، لتذيله قائمة الإيرادات اليومية كان آخرها تحقيقه 739 جنيها في شباك التذاكر يوم الثلاثاء، يأتي ذلك في الوقت الذي مازال فيه فيلم بيت الروبي محافظًا على تواجده في الصدارة منذ طرحه في الأسابيع الثمانية الماضية وتحقيقه 123 مليون جنيه.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح على مدار 4 أسابيع عرض نحو 2 مليون و618 ألفا و424 جنيها، وحقق فيلم مرعي البريمو في أول أسبوعين عرض إيرادات تقدر بـ13 مليون جنيه.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يشارك في بطولة فيلم مطرح مطروح، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.

قصة فيلم مطرح مطروح

تدور قصة فيلم مطرح مطروح في أربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، وذلك بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي إنساني.