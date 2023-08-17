تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية.. أماكن متاحة بالمرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية للشعبة الأدبية في المرحلة الأولى، كاشفة الأماكن الشاغرة بكليات الآداب لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، التي تجرى أعمالها حالياً ويتم التسجيل لرغباتها وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية والدرجات لطلاب الشعبة الأدبية لعددا من الكليات، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية وهي كالتالي:

آداب العريش 327.0 بنسبة 79.75%.

آداب القاهرة 325.0 بنسبة 79.26%.

آداب عين شمس317.5 بنسبة 77.31%.

آداب الإسكندرية 312.0 بنسبة 76.09%.

آداب حلوان312.0 بنسبة 76.09%.

آداب بنها307.0 بنسبة 74.8%.

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 بنسبة 73.9%.

آداب كفر الشيخ 291.5 بنسبة 71.09%.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس291.0 بنسبة 70.97%.

آداب دمنهور 290.5 بنسبة 70.85%.

تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية.. الأماكن الشاغرة

وتوجد اماكن شاغرة بتنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية في المرحلة الثانية وهي كالتالي:

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

آداب سوهاج

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية