«معلومات الوزراء» ينشر أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بشأن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب، مشيرًا إلى أنّ الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول في الأسواق.

أسعار الذهب

عيار 24: 2571.5 جنيه.

عيار 21: 2250 جنيهًا.

عيار 18: 1928.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 18 ألف جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

ونشر مركز المعلومات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، كما يلي.

الدولار الأمريكي: 30.93 جنيه.

اليورو: 33.77 جنيه.

الجنية الأسترليني: 39.40 جنيه.

ريال سعودي: 8.24 جنيه.

دينار كويتي: 100.55 جنيه.

درهم إماراتي: 8.42 جنيه.

اليوان الصيني: 4.24 جنيه.

إطلاق منظومة الكارت الموحد الذكي

وفي سياق آخر، نشر مركز المعلومات، أنه تم إطلاق منظومة الكارت الموحد الذكي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وفُتح نحو 500 ألف حساب للمواطنين في محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل، على أن يتم تعميم المنظومة على باقي المحافظات تباعا.

ويعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحي الشامل.