خبير سياحي يوضح أهمية استضافة العلمين الجديدة للمؤتمرات الدولية

قال حسام هزاع، خبير سياحي، إن استضافة مدينة العلمين الجديدة للمؤتمرات الدولية والإقليمية، مثل مؤتمر الفصائل الفلسطينية، يعد نجاحا كبيرا لسياحة المؤتمرات في المدينة، والقضية الفلسطينية معروفة على الصعيد العالمي، ومن الطبيعي تسليط الأضواء لكافة دول العالم على مؤتمر مثله أقيم في العلمين، عِوضا عن إقامته في القاهرة أو شرم الشيخ.

عقد مؤتمرات في العلمين الجديدة

وأضاف «هزاع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع أن تعقد المؤتمرات المقبلة أو أي أحداث سياسية أو اقتصادية أخرى في مدينة العلمين الجديدة، نظرا لأنها من المدن المجهزة لاستقبال مثل هذه الأحداث، سواء المواصلات أو المطار أو استعمال الإلكترونيات والإنترنت والكاميرات وكل شيء.

سياحة المؤتمرات

وأشار إلى أننا نقدم صورة أخرى للعالم بوجود سياحة المؤتمرات في العلمين الجديدة، بجانب سياحة المهرجانات، مما يسلط الأضواء على المدينة، كما أن المشاهير الأجانب بالتأكيد عند زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، سينشرون صورا لها ما يضعها على خريطة السياحة العالمية.