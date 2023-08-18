تفاصيل وظائف مدرسة اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ في الاﻟﺘﺤﺎق ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ومنها ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

الوظائف الثقافية بمدرسة اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الوظائف الثقافية بمدرسة اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ بمنطقة الهرم بالجيزة بالتعاون مع مع أكاديمية الفنون كالتالي:

- ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ودﻳﻦ.

- ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.

- ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﺎء.

- ﻣﻌﻠﻢ رﻳﺎﺿﻴﺎت.

- ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎء وإلكترونيات.

- ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد.

- ﻣﻌﻠﻢ دراﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

- معلم زخرفة عملي ونظري.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم من خلال الرابط المرفق هنا في موعد أقصاه 31 أغسطس.

الوظائف الإدارية

- ﻣﺴؤﻮل ﺷؤون ﻃﻠﺒﺔ.

- ﻣﺴؤﻮل ﺟﻮدة.

- أخصائي اجتماعي.

- أمين توريدات.

الوظائف المطلوبة بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت التربية والتعليم إلي الوظائف المطلوبة بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مؤسسة غبور.

- ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ودﻳﻦ.

- ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.

- ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد.

- ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ.

- معلم ﻓﻠﺴﻔﺔ.

- ﻣﻌﻠﻢ دراﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.