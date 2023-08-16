درجات الحرارة غدا الخميس.. الذروة في الصعيد تصل لـ43

تشهد درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المناطق، استقرارا ملحوظا، إذ تسجل العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 34 والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية من 31 - 34، جنوب سيناء 40 -43، شمال الصعيد 36 - 38، وجنوب الصعيد 42 - 43 درجة مئوية، وفق بيان صادر عن الأرصاد الجوية.

وأوضح خبراء الهيئة، أنه بالتزامن مع درجات الحرارة المستقرة، تظهر شبورة مائية بداية من الساعة 4 فجرا وحتى 7 صباحا تقريبا على المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

ووفق بيان صادر عن الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المنخفضة سترتب عليها طقس حار رطب نهارا على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسيطر على حالة الطقس غدا مجموعة من السحب المنحفضة والتي من المتوقع أن تظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

الحرارة غدا على كافة مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 36 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.