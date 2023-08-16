استقرار أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. كم تبلغ قيمة السبيكة؟

تشهد أسعار الفضة اليوم الأربعاء في مصر هدوءا ملحوظا، حيث لم تتغير الأسعار في محلات بيع الفضة منذ أمس، في ظل أنّ الفترة الحالية تشهد توازنا بين العرض والطلب، لذلك تسجل الأسعار استقرارا ملحوظا وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم في مصر

ويسجل سعر جرام الفضة عيار 999 في محلات بيع الفضة 31.24 جنيه، ويبلغ سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم 29.95 جنيه، وعيار 925 يبلغ 28.14 جنيه.

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 900 في المحلات اليوم 28.14 جنيه، فيما وصل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم إلى 25.01 جنيه، ويبلغ سعر سبيكة الفضة 973 ألفا و507 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل، شهدت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الأسعار مرتين على مدار اليوم، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها للشراء، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2571 جنيها، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ 1929 جنيها للشراء.