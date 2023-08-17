شعبة الأرز تدعو المواطنين لعدم التخزين: «المضارب مليانة وأعلى سعر 22 جنيها»

يعد الأرز إحدى أهم الوجبات الأساسية على موائد المصريين، ودائماً ما يكون بديلاً عن رغيف العيش بالنسبة للكثيرين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الأرز بشكل يومي، وهو ما تعرضه «الوطن» في السطور التالية.

شحاتة: السعر الأقصى للأرز الشعير 13 ألف جنيه للطن

ويقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز في الأسواق تختلف من منطقة لأخرى، مشيراً إلى وجود استقرار في سعر الأرز خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن بين 11 و13 ألف جنيه، بالنسبة للأرز الشعير.

وأضاف «شحاتة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أنه بالنسبة للأرز الأبيض يتراوح سعره في المضارب ما بين 16 و19 ألف جنيه للطن، ويباع في المضارب وبكميات وفيرة، مؤكداً عدم وجود عجز في أي من المضارب الخاصة بالأرز.

سعر الأرز للمستهلك لا يتجاوز 22 جنيهاً للكيلو

وشدد رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على المواطنين عدم شراء الأرز بأكثر من 22 جنيهاً للكيلو، بمختلف الأسواق، نظراً لوفرة المعروض من الأرز من كل الأنواع، مشيراً إلى أنه يجب على المواطنين كذلك عدم شراء كميات من الأرز أو التخزين، نظراً لطرح كميات وفيرة من المحصول في شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى توافر الأرز بسعر أقل مما هو عليه حالياً، نظراً للعروة الجديدة له، واختتم بقوله: «في شهر 9 الأرز هيملأ مصر كلها».