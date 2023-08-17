تحذير من «الأرصاد» للمصطافين بشأن حالة البحر غدا: انتبهوا من خليج السويس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ دقائق، المصطافين من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج غدا الجمعة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على خليج السويس، مما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 2.5 و 3 أمتار.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر من حركة الرياح في خليج السويس، وعدم النزول للبحر بسبب شدة الرياح.

درجات الحرارة غدا الجمعة 18 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.