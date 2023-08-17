وزيرة الثقافة تفتتح «بيت التراث» الوطني الأحد

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأحد المقبل، مركز بيت التراث، في مركز الحرف التراثية بالفسطاط، والذي يأتي إطلاقه ضمن احتفاء مصر بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003.

و«بيت التراث» هو المركز الوطني للتراث الثقافي غير المادي، ويختص باحتضان الفعاليات التراثية ومعارض الحرف التقليدية بالوزارة، كما تخصص الوزارة جانبا منه للعناصر التي تمّ ضمها لقائمة التراث العاليم غير المادي لـ«يونسكو».

عناصر التراث غير المادي

وكانت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية، نجحت في توثيق 7 عناصر من التراث غير المادي بقوائم اليونسكو، وتشمل:

1-السيرة الهلالية: وافقت اليونسكو على انضمام ملف السيرة الهلالية خلال العام 2008.

2- التحطيب «اللعب بالعصى»: وتم تسجيل فن التحطيب على قائمة منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو عام 2016

3- الممارسات المرتبطة بالنخلة: تسلمت وزارة الثقافة في 2020، شهادة تسجيل ملف «النخلة» بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، بمنظمة اليونسكو.

4- فنون الخط العربي: جرى تسجيل الخط العربي، على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، في 2021.

5- النسيج اليدوي في صعيد مصر: نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد في 2020.

6- الأراجوز: نجحت في وزارة الثقافة في 2018 فى إدراج ملف فن «الأراجوز»، بقائمة الصون التراث غير المادى باليونسكو.

7- الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة: جرى ذلك في الدورة الـ17 للجنة اليونسكو، لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في الرباط بالمغرب في 2022.