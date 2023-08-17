«تضامن الغربية»: توزيع ملابس جديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في 4 قرى

نظمت جمعية الأورمان، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان علي الأسر الأكثر احتياجا، داخل 4 قرى بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

توزيع ملابس جديدة بالمجان

وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن بالغربية، أنه جرى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً، وبلغ عدد المستفيدين 350 مستفيدا، داخل 4 قرى بمركز قطور وهم قرى أبشواي والبكري والرملية وأبوجليل.

وأكد «عبد المتجلي»، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

الأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار «شعبان» إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.