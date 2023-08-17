تفاصيل وظائف للشباب من القاهرة والجيزة.. رواتب مجزية وتأمين طبي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة اكوا تكنولوجي انترناشيونال.

ويمكن التقديم في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكوا تكنولوجي، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على الوظائف الآتية:

وظائف للشباب

وتطلب الشركة شغل وظائف، «مدخل بيانات، مساعد مدير تدريب، مشرف قسم، خدمة عملاء، فني صيانة، مندوب تحصيل، عمال مخازن»

موعد ومكان التنفيذ: مركز شباب منشية البكري يوم الخميس الموافق 24 أغسطس من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

شروط التقديم على الوظائف

1- السن من 21 سنة حتى 35 سنة

2- موقف واضح من التجنيد

3- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة والجيزة

4- يشترط التفرغ التام

المميزات الوظيفية

رواتب مجزية

حوافز إضافية

تأمين طبي واجتماعي

راحة أسبوعية يوم الجمعة + الإجازات الرسمية والسنوية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة من خلال الضغط هنا.

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