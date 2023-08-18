أمين «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني ناقش وضع سقف لـ«الدين العام»

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعمل على استعراض الآراء المختلفة، وخلق مساحات مشتركة للجميع.

وأضافت هبة واصل، في لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف» اليوم الخميس، أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني استعرضوا العديد من المقترحات الخاصة بالدين العام، وعلى وجه التحديد الإشكاليات والحلول.

مطالب بوضع سقف للدين العام

وأشارت واصل، إلى أن المقترحات التي طرحت بجلسة الحوار الوطني اليوم الخميس، شهدت توافقًا بين الحضور، وجرى الاتفاق بالإجماع على وضع سقف للدين العام.