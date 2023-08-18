برنامج المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة.. الشروط والأوراق

كلية القانون والمعاملات الدولية تقدم برنامجاً تعليمياً واحداً وهو برنامج المعاملات القانونية الدولية، في جامعة المنصورة الجديدة، ويهدف لإعداد قانونيين ذوي مهارات مهنية وشخصية تنافسية من خلال برامج وبيئة تعليمية وبحثية وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والدولية وقيم العدالة الاجتماعية لتنمية وتحقيق العدالة القانونية بين أفراد المجتمع.

مصاريف برنامج المعاملات القانونية الدولية بالمنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف برنامج المعاملات القانونية الدولية في كلية القانون والمعاملات الدولية 46 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.

مجالات العمل في البرنامج

1- الهيئات القضائية المختلفة.

2- المحاماة.

3- السلك الدبلوماسي والقنصلي.

4- الإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والشركات.

5- المنظمات الدولية والإقليمية.مؤسسات المجتمع المدني.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج

تنشر «الوطن» لقرائها وطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج المعاملات القانونية الدولية في كلية القانون والمعاملات الدولية جامعة المنصورة الجديدة وفقا للموقع الرسمي أهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

1- الشهادة الثانوية أو ما يعادلها

2- شهادة الميلاد

3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.