أمين «المصريين الأحرار»: يجب تنويع مصادر العملات وعدم الوقوف عند الدولار

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إنه جرى التوافق على مطالبة إدارة الدين التي جرى تشكيلها بوضع خطة استراتيجية لكيفية معالجة تصاعد الدين العام.

خطة استراتيجية للتصرف

وأضافت «واصل»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه لا بد أن يكون هناك خطة استراتيجية معلنة للمواطن المصري بكيفية التصرف في تلك الأزمة، وأن يتم وضع أولويات للمشروعات الاستثمارية التي تدر عائداً بالعملة الصعبة.

ولفتت أنه من المهم بتنويع مصادر من العملات، وعدم الوقوف عند عملة الدولار، وهذا سيؤدي إلى الخروج من الأزمة بشكل أو بآخر لعدم الاعتماد على عملة واحدة، ومن المهم أيضا التحول من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الإنتاجي.

مقترحات في غاية الأهمية

وأوضحت أن المقترحات التي جرى طرحها اليوم هي مقترحات في غاية الأهمية، ولا بد أن يتم إعادة تشكيل ورش عمل متخصصة ما بين لجنة الدين العام واللجان الأخرى مثل السياحة لأنها مصدر من مصادر الدخل، والتي يمكن أن تقلل الفجوة في عجز الموازنة.