حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بقرية منية النصر في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لإزالة كافة المخالفات في شوارع المدينة وميادينهاواتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم

إزالة 35 إعلانا غير مرخص بمنية النصر في الدقهلية

وبحسب البيان أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر قد أسفرت الحملة التي شنها مجلس المدينة عن إزالة 35 إعلانا مخالفا جرى تعليقه دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية تحت إشراف مدير إدارة الإعلانات وإدارة الكهرباء بمنية النصر وبمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي قامت برفع كل الإعلانات المعلقة غير المرخصة كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين في نطاق المدينة.

إزالة الإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد رئيس مركز ومدينة منية النصر المتابعة الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها، مشيرًا إلى استمرار إزالة اللافتات والإعلانات العشوائية والمخالفة بباقي الشوارع بنطاق المركز والمدينة والوحدات القروية ونستمر بإزالة كافة الإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمراكز ومدن محافظة الدقهلية.