كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

يهتم طلاب شعبة العلمي بمعرفة أماكن تواجد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والبرامج المتاحة ومدة الدراسة، للالتحاق بها كفرصة للحاق بعدد من الأقسام المختلفة التي يحتاج لها سوق العمل.

وتتواجد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بحسب بيان وزارة التعليم العالي الخاص بتنسيق المرحلة الثانية، في جامعتين حكوميتين هما بني سويف والمنوفية بجانب ثلاث جامعات خاصة هي فاروس بالإسكندرية وبدر بالقاهرة وجامعة مصر في السادس من أكتوبر.

أماكن تواجد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

لمعرفة أماكن تواجد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، فهي متاحة في 5 محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية ويني سويف والسادس من أكتوبر وأماكنها كما يلي:

مكان كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية، في جامعة المنوفية، بمنطقة جمال عبد الناصر، بشبين الكوم.

- تتواجد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف بشارع صلاح سالم .

عنوان كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بجامعة بدر بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بطريق القاهرة – السويس

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بجامعة مصرفي السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة بجوار قسم أول السادس من أكتوبر

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، جامعة فاروس، تقع في شارع قنال المحمودية بجوار مجمع جرين بلازا داخل محافظة الإسكندرية

مدة الدراسة والشروط للالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

بحسب المواقع الرسمية لفروع الكليات فإن مدة الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 4 سنوات، بالإضافة لسنة الامتياز بالمستشفيات، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي بقسميها علوم ورياضة.

وتقبل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي المعاهد الفنية الصحية بشروط منها ألا يكون الفرد مر على تخرجه أكثر من 10 أعوام، ولا يتعدى لـ 30 عاما وقت التقديم، ويلتحق بالفرقة الثانية مباشرة بعد اجتيازه اختبارات موازية لمقررات الفرقة الأولى بنفس التخصص الحاصل عليه من المعهد.

البرامج المتوافرة في كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تتعدد البرامج البرامج المتوافرة في كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية علي النحو التالي:.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في المنوفية، ويوجد بها أقسام تكنولوجيا المختبرات الطبية الحيوية وقسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان وقسم تكنولوجيا البصريات و قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية وقسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي و قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية من المتوقع أن يكون قريباً من تنسيق العام الماضي حيث قبلت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية علوم 352 درجة وبني سويف 349 درجة والمنوفية رياضة 319 درجة وبني سويف رياضة 312 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية فهي:.

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة من خطاب الترشيح.

- صورة إيصال السداد.

- عنوان الطالب بالإثبات الرسمي إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء.