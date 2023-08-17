أسعار الذهب تسجل تراجعات بنسبة 5.9% في مصر على مدار الأسبوع

سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، الأكثر شيوعاً، اليوم الخميس، 2285 جنيهاً، أعلى من سعر افتتاح جلسة اليوم، التي بدأها عند مستوى 2260 جنيهاً للجرام، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض من أعلى سعر سجله يوم السبت الماضي، عند 2430 جنيهاً للجرام، متراجعاً بمقدار 145جنيهاً للجرام، بنسبة انخفاض 5.91%.

سوق الذهب في مصر

ويحاول سوق الذهب في مصر الاستقرار والبحث عن السعر العادل، بعد التحركات العنيفة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 250 جنيهاً للجرام، وبنسبة تخطت 11% في أقل من 48 ساعة، قبل أن يشهد السعر انخفاضات سريعة في الجلسات التالية، وصولاً إلى مستويات اليوم الخميس، وفق تحليل مؤسسة «جولد بيليون».

زيادة الطلب على الذهب

وقد اختلفت التوصيفات والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع هذا الأسبوع، حيث يرى البعض أنها جاءت نتيجة ارتفاع كبير في الطلب، في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجعاً بالأسواق، بينما يعتبر البعض الآخر أن تلك التحركات كانت مجرد «فقاعة وهمية»، بهدف تحريك الأسواق، وإشعال المضاربات في سوق الذهب، بعد فترة طويلة من الاستقرار، والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 إلى 2175 جنيهاً للجرام.

هبوط تدريجي بأسعار الذهب

وأكد تقرير «جولد بيليون» أن التحرك الأخير في الأسواق، والعشوائية في التسعير، هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين، وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية، التي شهدت هبوطاً تدريجياً في أسعار المعدن الأصفر.

جدير بالذكر أن تحركات السوق العالمي لا تدعم أي من تحركات الذهب المحلية، أو أي من حركات الارتفاع الأخيرة، حيث تراجع سعر الأونصة في الأسواق العالمية، منذ بداية الأسبوع، بنسبة 0.8%، وبمقدار 15 دولاراً، ليتم تداولها عند 1898 دولاراً، ومنذ بداية شهر أغسطس الجاري، انخفض السعر بنسبة 3.4%، بمقدار 67 دولاراً للأونصة.