عاجل.. أماكن شاغرة في كليات إعلام وألسن بتنسيق المرحلة الثانية في المحافظات

توافد طلاب الثانوية العامة على التقديم في رغبات تنسيق المرحلة الثانية، بداية من الثلاثاء 15 أغسطس، ويرغب الطلاب في معرفة كليات إعلام وألسن بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2023 المحافظات.

كليات الإعلام في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات

وحددت وزارة التعليم العالي العديد من كليات إعلام وألسن بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2023 المحافظات، من أجل التقديم بها وجاءت كليات الإعلام لشعبة العلمية في المرحلة الثانية كالآتي:

- كلية الإعلام جامعة القاهرة

- كلية الإعلام جامعة المنوفية

- كلية الإعلام جامعة بني سويف

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

- كلية الإعلام جامعة السويس

- كلية الإعلام جامعة عين شمس

كليات الألسن في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات

ويوضح التقرير كليات الألسن المتاحة في الشعبة العلمية لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية كالآتي:

- كلية ألسن جامعة كفر الشيخ

- كلية ألسن جامعة قناة السويس

- كلية ألسن جامعة عين شمس

- كلية ألسن جامعة الفيوم

- كلية ألسن جامعة أسوان

- كلية ألسن جامعة الأقصر

- كلية ألسن جامعة بني سويف

- كلية ألسن جامعة جنوب الوادي

- كلية ألسن جامعة المنيا

- كلية ألسن جامعة سوهاج

ويجري التقديم في المرحلة الثانية للتنسيق من خلال موقع التنسيق المحدد من قبل وزارة التعليم العالي.