قائمة الفنانين المنافسين على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

أسدل الستار عن أسماء الفنانين المتنافسين في فئة أفضل ممثل دور أول، بجائزة تصويت الجمهور، والتي جاءت من إدارة مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، المقرر إقامتها يوم 24 أغسطس 2023، إذ تقام الدورة تحت عنوان «60 سنة دراما».

الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، ويمكن للجمهور المشاركة في التصويت، من خلال الضغط هنا.

قائمة الفانين المنافسين على جائزة أفضل دور أول

وجاءت قائمة الفنانين المنافسين على جائزة أفضل دور أول، كالتالي: شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف.

وتستكمل القائمة بالأسماء التالية: أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.