رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يدفع بلادنا للمشاركة في أزمة أوكرانيا

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حالة أي اعتداء عليها، مبيناً أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلاده للمشاركة في الحرب بأوكرانيا.

عبور إلى الحدود الأوكرانية

وأضاف « لوكاشينكو»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس: «روسيا لن تتنازل عن شبه جزيرة القرم، وبعض وحدات الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية من أراضينا».

تدريبات للقوات المسلحة الروسية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن سفن أسطول البلطيق تنفذ تدريبات على تدمير الزوارق المسيرة.