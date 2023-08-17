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القائمة الكاملة للفنانات المتنافسات على جائزة أفضل دور ثاني بمهرجان القاهرة للدراما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:45 م | الخميس 17 أغسطس 2023
مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والاستثنائية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، المقرر إقامتها 24 أغسطس الجاري، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، التي تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، عن القائمة الكاملة للفنانات المتنافسات في جائزة أفضل دور ثاني.

الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

كان الفنان يحيى الفخراني، أعلن استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور، ويمكن التصويت من خلال الضغط هنا

وجاءت قائمة الفنانات المتنافسات على أفضل دور ثاني نسائي، كالتالي:

نسرين أمين

مها نصار

رحمة أحمد فرج

زينة

إيمان العاصي

مي كساب

منة فضالي

انتصار

هبة مجدي

يسرا اللوزي

ريم مصطفى

شيماء سيف

صفاء الطوخي

سلوى خطاب

سوسن بدر

جومانا مراد

ويزو

هنادي مهنا

ميرنا جميل

رنا رئيس

سما إبراهيم

ولاء الشريف

ركين سعد

إنعام سالوسة

سلمى أبو ضيف

منال سلامة

بسمة

آية سماحة

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بقلم أحمد عبد الرحمن