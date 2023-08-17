مصرع ربة منزل اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع بالوراق

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق السابع بدائرة الوراق في الجيزة، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال، بورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط سيدة من الطابق السابع ومصرعها في الحال.

انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثمان ربة منزل 22 سنة، وبسؤال زوجها عامل 30 سنة، أفاد أن زوجته المتوفية أثناء وقوفها في شرفة الشقة اختل توازنها وسقطت ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

تم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمر بإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.