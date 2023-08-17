رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سليم سحاب: مصر تحولت إلى حصالة للموسيقى العربية

كتب:

محمد عزالدين
11:33 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الموسيقار سليم سحاب

الموسيقار سليم سحاب

قال الموسيقار سليم سحاب، إنّ مصر تحولت إلى حصالة الموسيقى العربية شرقا وغربا، موضحًا: «كان العشرات من الملحنين والفنانين والمغنيين والشعراء يرحلون كل سنة من الأندلس إلى الشام بلادهم الأصلية، وهذه الرحلة كانت تستغرق شهورا واستقروا في مصر لسنوات قبل أن يستمر في الرحلة إلى الشام».

استقرار أهل الشام في مصر

وأضاف «سحاب»، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان أهل الشام شعراء وملحنون ومغنيون وموشحون ومن جميع أنواع الموسيقى والغناء والعزف كانوا يرحلون إلى الأندلس وفي هذه السنوات استقروا في مصر».

إلى ذلك تحدث الموسيقار سليم سحاب عن الموسيقار زرياب، قائلا: «تم اقتباس من طريقة تعليمه الغناء في الأندلس طريقة البل كانتو الإيطالية، كما أنه اخترع قطعة خشب مستديرة مخرومة يضعها في فم المغني حتى يعلمه أن يفتح فمه في أثناء الغناء، وهذه الطريقة أخذها الإيطاليون وبنوا عليها مجدهم الأوبرالي».

مدينة صناعة الآلات الموسيقية

وشدد، على أن الأندلس كان أعظم مدينة لصناعة الآلات الموسيقية، حيث أغرقت أوروبا بهذه الآلات، واجتمعت كل هذه المؤثرات شرقا وغربا في مصر على مدى قرون، ومن ثم، أصبحت مصر تحتوي على اللغة الموسيقية العربية الكلاسيكية الفصحى.

اقرأ المزيد:

سليم سحاب: عام مجيئي إلى مصر سنة ميلادي الحقيقية

ريهام عبد الحكيم: اكتشفني سليم سحاب.. وصوتي فاجأ والدتي

سليم سحاب عن تعاونه مع ابنته: صوتها في الغناء حيرني.. وأنا ديكتاتور معاها

مي فاروق: بدأت الغناء في عمر 8 سنين والتحقت بفريق سليم سحاب بالأوبرا

شيرين عبدون: بكيت خلال غنائي أمام السيسي.. وتدربت على يد سليم سحاب

سليم سحاب يلبي أحلام عندليب الدقي بعد عرض «الوطن» قصته: هنديك الفرصة
بقلم محمد عزالدين