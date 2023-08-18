«التعليم» تعلن إتاحة أنشطة تدريبية ومواد تعليمية على الموقع الإلكتروني

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت الفترة الماضية نجاحا غير مسبوقا في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، نتيجة الشراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص في تحديد التخصصات داخل هذه المدارس التي تؤهل الطلاب لسوق العمل بالسوق المصري أو ممن يتم طلبهم خارج مصر، وهناك 52 مدرسة من هذا النوع حتى الآن في 14 محافظة، كاشفا أن الوزارة تستهدف وصولهم لـ200 مدرسة نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته هذه المدارس من الخروج بطلاب مؤهلين وحاملي تخصصات يحتاجها سوق العمل.

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يدرسون بشكل عملي

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يدرسون بشكل عملي تحت إشراف شركات القطاع الخاص التي تؤهلهم لسوق العمل، وتكسبهم القدرات التي تتيح لهم التنافسية بالأسواق المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كافة التحديات التي قد تمثل عاقا أمام أولياء الأمور والطلاب، ووزير التربية والتعليم قرر توفير مواد تعليمية وتدريبية، حيث سيتم توفير كتيبات على شكل pdf، وسيتم إتاحتها على موقع الوزارة عبارة عن أنشطة تدريبية ومواد تعليمية بها شرح أكثر تفصيلا للكتب الدراسية لمساعدة الطلاب على أقصى درجات التحصيل والفهم العميق للوحدات بالمناهج الدراسية بمختلف الصفوف.

تعزيز دور مجموعات الدعم المدرسي

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه من أبرز الإجراءات التي اتخذها الدكتور رضا حجازي هو تعزيز دور مجموعات الدعم المدرسي، وتجهيز قاعات لهذه المجموعات ويحصل المدرس على مقابل الحصة التي يقدمها بشكل مباشر عقب الإنتهاء منها، والهدف منها مساعدة الطلاب على تحسين من قدراته الدراسية بأسعار مناسبة، موضحا أن المنصات والقنوات التعليمية جاري تزويد خدماتها.