إلغاء مؤتمر صحفي لترامب بشأن تقريره الخاص بانتخابات جورجيا 2020

ألغى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر يوم الإثنين المقبل، بشأن تقريره الخاص بانتخابات جورجيا 2020، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تزوير الانتخابات

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المحامين يفضلون تقديم دليل على تزوير الانتخابات ضمن الملفات القانونية الرسمية.

‎وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تساءل في وقت سابق، عن أسباب عدم توجيه التهمة له قبل سنتين ونصف؟، مضيفا عبر «تروث سوشيال»: لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملته السياسية.

ترامب ينفي التهم

وأشار ترامب، إلى أن التهم الصادرة بحقه في جورجيا، تبدو له زائفة، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

ويوم الاثنين الماضي، وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، لائحة من 10 تهم إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، من خلال الضغط على مسؤولين عن الاقتراع.