أسعار السبائك في محلات الصاغة اليوم الخميس.. 5 جرامات بـ13.5 ألف جنيه

سجلت أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا وفق شركات تصنيعها، شأنها شأن المشغولات الذهبية الأخرى كالذهب عيار 21 والجنيه الذهب.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار السبائك الذهب اليوم على هذا النحو:

أسعار السبائك الذهب اليوم وأحجامها

سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم بألفين و872 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام بـ6 آلاف و854 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات بـ 13 ألفا و578 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات بـ26 ألفا و842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما بـ53 ألفًا و318 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب أوقية بـ 79 ألفا و311 جنيهًا.

سبيكة الذهب نصف أونصة بـ41 ألفا و541 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة بـ82 ألفا و676 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرامًا بـ132 ألفًا 383 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام بـ264 ألفا و243 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة بـ31 ألفا و308 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,629,376.60 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو بمليون و317 ألفا و38 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2577 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2255 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1933 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1503 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2362 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18040 جنيها للشراء.