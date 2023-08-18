أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق هدوءًا ملحوظًا، ولم تشهد الأسعار منذ عدة أيام أي تغير سواء بالزيادة أو الانخفاض، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، وفقًا للبورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض الأحمر

وأوضحت البورصة أنّ أسعار البيض اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق تسجل 109 جنيهات بالنسبة للبيض الأبيض داخل المزرعة، فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 111 جنيها أرض مزرعة، ويسجل البيض البلدي اليوم في المزرعة 119 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 109 و116 جنيهًا، كما يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 111 جنيهًا، فيما ثبت أسعار البيض البلدي في الأسواق بسعر 119 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية تسجل ثباتا، إذ يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 59 جنيهًا، ويسجل سعر الدجاج البلدي 112 جنيهات، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 57 جنيهًا، والدجاج الساسو 102 جنيه، إضافة إلى أن يتراوح سعر الدجاج البانيه بين 170 و175 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.