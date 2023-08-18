شواطئ العائلات بالغردقة تستقبل 10 آلاف زائر في «الويك إند»

تشهد شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من المصطافين، حيث استقبلت شواطئ العائلات آلاف الزائرين اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، للاستمتاع بمياه البحر هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

شواطئ العائلات بالغردقة

وكشف أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشواطئ شهدت توافد الآلاف الزائرين منذ صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع الويك إند.

وفتحت الشواطئ أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويسمح بنزول البحر حتى الساعة السادسة مساء، طبقا لتعليمات إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر.

شواطئ العائلات كاملة العدد

وأضاف أن شواطئ العائلات تعمل بكامل طاقتها اليوم، حيث استقبلت حوالي 10 آلاف زائر، لافتاً إلى شواطئ العائلات بالغردقة تضم شاطئ منتجع العائلات وشاطئ العائلات 1 وشاطئ العائلات 2.

تجهيز الشواطئ لاستقبال المصطافين

وتم تجهيز الشواطئ بحوالي 5 آلاف كرسي ومئات الشمسيات، وتم الدفع بعدد 30 منقذا بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري وسيارة إسعاف لكل شاطئ، بالتنسيق مع مرفق إسعاف الغردقة، للتدخل السريع في حالة الطوارئ.