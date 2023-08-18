استكمال أعمال توصيلات الصرف الصحي وتركيب مطب صناعي في سمالوط بأسيوط

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، استكمال أعمال الصرف الصحي بشارعي أبو زهران والسوسي، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة.

متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المشروعات الخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع بكافة القطاعات ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والدفع بعجلة العمل من أجل الوصول لأعلى معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات وفقاً للخطة الزمنية المعدة لدخولها الخدمة الفعلية والتيسير على المواطنين.

تركيب مطب بطريق الصعيد

وعلى جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية في مركز سمالوط عن تركيب مطب صناعي على طريق الصعيد مصر أسوان الزراعي أمام قرية إطسا البلد، بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، واستجابة لشكوى المواطنين بتركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية بشوارع المدينة والأحياء التي تم الانتهاء من رصفها لتأمين عبور المواطنين حرصاً على سلامتهم و الحد من تكرار حوادث السير المرورية.