«أوقاف السويس» تطلق قافة دعوية في 10 مساجد

أطلقت مديرية أوقاف السويس قافلة دعوية في 10 مساجد بالمحافظة قادها الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، بحضور والشيخ إبراهيم عبد الله راغب مدير شؤون الإدارات والشيخ مصطفى حامد عبد المقصود مسؤول المتابعة.

انطلاق القافلة الدعوية من 10 مساجد بالسويس

وأعلنت مديرية الأوقاف بالسويس، أن المشاركين في القافلة الدعوية، هم الشيخ ماجد راضي فرج مدير المديرية من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمدينة الملك عبد الله، والشيخ إبراهيم عبد الله راغب مدير شؤون الإدارات من مسجد نبي الله سليمان عليه السلام، بمدينة الحرية.

قافلة دعوية بالسويس عن اسم الله الرحمن

وأوضحت مديرية الأوقاف، أن الجميع تحدث بصوت واحد حول موضوع «اسم الله الرحيم»، فإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، يكشف الكروب، ويغفر الذنوب، ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، حيث يقول الحق سبحانه: إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رَحِيمٌ.

وتناول المشايخ خلال الحديث قول الله سبحانه: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

مقرأة للأئمة ضمن فعاليات القافلة

كما عقدت مقرأة الأئمة من أصحاب الصوت الحسن ضمن فعاليات القافلة الدعوية بمديرية أوقاف السويس، من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بإدارة أوقاف عتاقة، بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير المديرية، والشيخ إبراهيم عبد الله راغب مدير شؤون الإدارات.