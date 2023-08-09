عقد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد السيدة نفيسة السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عقد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، لأعلام القُراء السبت المقبل، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

عقد مقرأة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

وتُعقد المقرأة بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة برئاسة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

الدعوة مفتوحة للجميع

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّه ستبدأ القراءة من أول سورة المائدة بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتة إلى أنّ الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.