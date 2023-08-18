غدا.. 3 آلاف و436 طالبا يؤدون امتحان الدور الثاني للثانوية العامة ببني سويف

أنهت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، استعدادها لانطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، التي تبدأ غدًا السبت، وتستمر لمدة 10 أيام، حيث يؤدي 3 آلاف و436 طالبا وطالبة الامتحانات في 7 لجان على مستوى المحافظة.

غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات

وقال محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، جرى الاستعداد مبكرًا لأعمال الامتحانات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من مديرية الأمن والصحة والتموين وغيرها، بالإضافة إلى الوحدات المحلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المديرية وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات أولُا بأول.

طبيب داخل اللجان

وأشار إلى تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية، تختص بتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات بالشكل اللائق بها، بجانب تكليف مديري الإدارات بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وأكد وكيل تعليم بني سويف، ضرورة التوجيه بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولة للغش بكل أشكاله ووسائله.