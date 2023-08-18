«الأعلى للجامعات» يقرر معادلة «بكالوريوس التكنولوجي» الممنوحة من معهد النقل

قرر المجلس الأعلى للجامعات، معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجي التي يمنحها المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل في تخصصي تكنولوجيا نظم التحكم فى إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.

إنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان

جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزارى رقم (2340) بتاريخ 3 يوليو 2019 بإنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان «فوق متوسط»، وعلى القرار الوزارى رقم (274) بتاريخ 5 فبراير 2022 بتحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل.

معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجيا

وجاء القرار متضمنا معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجيا التي يمنحها المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل في تخصصی تكنولوجيا نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة بنظام دراسة (2+2) فصول دراسية بدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة القانون تنظيم الجامعات رقم 48 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة.