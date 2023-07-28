كلمات أغنية الكبير للفنان هاني شاكر.. «أبطالها ولما أخسر هبطلها»

اعتمد الفنان هاني شاكر في أغنية الكبير التي طرحها في الساعات القليلة الماضية على موقع المشاهدات يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، على كلمات تعبر عن التميز والاختلاف وبلغة أقرب إلى الجيل الجديد، منها عبارات مثل «أبطالها، نبطلها، إفيه، العويل، شاري مخي».

أغنية الكبير للفنان هاني شاكر، من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر أسامة الهندي، إنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وظهر خلال الكليب وهو يجلس على مقعد فخم ويمسك بيديه سيجار.

كلمات أغنية الكبير للفنان هاني شاكر

وجاءت كلمات أغنية الكبير للفنان هاني شاكر على النحو التالي:

الكبير لما يغيب

الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقى ليه

بقى كل همه يقول إفيه

كله صدّق نفسه خلاص

والعويل اتشال ع الراس

وأنا شاري مخي وبتفرج

على ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي ماصدق إنه بيتحرك

أنا اللي بادئها

وأنا اللي بادعها

وأنا اللي معايا السر بتاعها

وزي ماقادر أطفي النار

النار كمان قادر أولعها

الموهمين يجوا كده على جنب

والخوافين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان عشان مليان

في رغي وقواله

اللعبة دي ليها أبطالها

وأنا يوم ماهخسر هبطلها

كِتر الكلام وعشان ببلاش محتاج له رجالة

حفلات هاني شاكر في الخارج

وأحيا الفنان هاني شاكر مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية، أبرزها دولة لبنان ورفع الحفل شعار لافتة كامل العدد، حيث نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عن ميعاد الحفل حسب ما أعلنت الشركة المنظمة.