قبل ساعات من انتهاء التنسيق.. كليات متوفرة في المرحلة الثانية لطلاب الأدبي

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، قبل ساعات من انتهاء مرحلة التنسيق الثانية، التي بدأت الثلاثاء الماضي، وكان من المقرر لها أن تنتهي اليوم السبت، إلا أنه جرى مدها ليوم آخر.

كليات متوفرة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي، الذي جاء 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، ويوجد العديد من الكليات المتاحة لشعبة أدبي وهي:

- كليات الآداب

- الآداب انتساب موجه

- تجارة انتساب

- تربية تعليم ابتدائي

- تربية طفولة

- تربية رياضية بنين

- تربية رياضية بنات

- تربية فنية

- تربية نوعية

- تربية نوعية فنية

- تربية نوعية موسيقية

- الحقوق

- الحقوق انتساب موجه

- خدمة اجتماعية

- خدمة اجتماعية انتساب موجه

- دار العلوم

- سياحة وفنادق

تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات لشعبة أدبي

يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، التقديم في تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات كالآتي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

- اختيار تنسيق الثانوية العامة

- اختر الشهادة التي حصل عليها الطالب

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري

- تسجيل الرغبات الخاصة بالطالب