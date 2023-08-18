تنسيق المرحلة الثانية..17 كلية متاحة في جامعة جنوب الوادي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهو مساء الأحد، لتعلن الوزارة في مؤتمر صحفي نتيجة تنسيق الجامعات لجميع الطلاب للاستعداد لتقديم الأوراق للطلاب المقبولين.

تستعرض «الوطن» الكليات والمعاهد الشاغرة في جامعة جنوب الوادي قبل ساعات من انتهاء التنسيق الإلكتروني للجامعات 2023 للشعبتين العلمي والأدبي وهم كالآتي:

كليات متاحة بجامعة جنوب الوادي للشعبة العلمي

إعلام جنوب الوادي

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

تربية جنوب الوادي

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

علوم جنوب الوادي

فنى صحي جنوب الوادي

كليات الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي

-كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بجميع أقسامها كالاتي :اللغة العربية، اللغة الإنجليزية،اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، علم النفس، التاريخ، الدراسات الإسلامية، الاجتماع، الفلسفة، المكتبات والمعلومات.

-آداب انتساب موجه جامعة جنوب الوادي

-تربية (طفولة) جنوب الوادي

-تربية رياضية بنات جنوب الوادي

-تربية رياضية بنين جنوب الوادي

-تربية نوعية فنية جنوب الوادي

-تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

- كلية حقوق جنوب الوادي

-حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

-تجارة انتساب موجه جنوب الوادي