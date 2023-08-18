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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية

- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى «أفريقيا» «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022

- «عبدالغفار»: توجيهات رئاسية بتعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير

- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو

- نجاح كبير وإشادات بالتنظيم والإدارة فى مدينة العلمين الساحرة

- الوفود العربية تشيد بالتنظيم وسط جمال وسحر المدينة ومدير التحكيم: المكان أعطى للمنافسات مذاقاً خاصاً

- «خليفة»: التنظيم وإقامة الفرق فى الفنادق كانا على أعلى مستوى.. و«مدخر»: لم أتوقع كل هذا الإبهار

- محمد رشوان: أبهرنا العالم.. والبطولة حققت أهدافها المنشودة.. واختيار العلمين شىء رائع واختيار موفق

- «صبحى»: المتحدة شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. ورئيس «الجودو»: نجحنا بجدارة

- «الصحة»: مصر وضعت خططاً وطنية لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية

- «عبدالغفار»: مطلوب زيادة الموارد لتحديد التشخيصات واللقاحات والأهداف الدوائية

- «التعليم العالى»: مد «تنسيق المرحلة الثانية» حتى مساء الغد

- انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية اليوم

- «الإبداع» مستمر فى العلمين

- «حكيم» صعد على نغمات «السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»

- نجم الغناء أشعل أجواء الأرينا بـ«آه يا قلبى».. ورقص مع الحاضرين على «ولا واحد ولا مية.. وبينى وبينك»

- محمد محسن يتألق بأغانى الزمن الجميل.. وعلى قنديل يبدع بـ«ستاند كوميدى»

- نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بـ«شرق بورسعيد»

- تزويد سفينة الحاويات بـ500 طن من «الميثانول»

- «الأقمر».. صرح إيمانى فى «المعز»

- المسجد شهد أعمال تطوير فى أكتوبر الماضى بتكلفة 14 مليون جنيه.. والمواطنون يتوافدون للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى

-«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات مع الأهالى.. و«سميرة»: السيدات أكثر فرحاً بافتتاحه

- أجانب يشيدون بالتطوير.. وإندونيسى: أنا فى مصر منذ عامين وأكثر مكان بحبه كان «الأزهر» واليوم عرفت مكاناً جديداً وعريقاً

الصفحة الثانية

- «الجزار»: نوفر كل الخدمات بالمدن الجديدة

- وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمستشفيى العبور وشفاء الأطفال بسوهاج الجديدة

- وزيرة الهجرة لـ«المصريين بالخارج»: انشروا إنجازات بلدكم

- رئيس الرابطة المصرية بألمانيا: الرئيس لديه رؤية ثاقبة للمستقبل

- «الرى»: إزالة تعديات جسور المجارى المائية

- «سويلم»: توفير الإمكانات البشرية لتطوير المنظومة

- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون فى الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

- «السبكى»: ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية على غرار النموذج التركى ولمسنا رغبة حقيقية لممثلى سلاسل المستشفيات الخاصة فى الاستثمار ببلادنا

- وزيرة الثقافة تفتتح «بيت التراث المصرى» غداً

- مصر وكينيا تبحثان محاور وتوصيات قمة المناخ الأفريقية خلال سبتمبر

- «فؤاد»: تعاون بين دول القارة لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى القضية

الصفحة الثالثة

- مصر على خريطة سوق الدواء العالمى

- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى دول قارة أفريقيا.. وتقديم الدعم الفنى لكل شركاء الصناعة المحليين

- «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022.. و«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء أمن قومى.. و88% من الأدوية يتم إنتاجها محلياً

- «عبدالغفار»: تعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير.. وشحنات «زيمبابوى» خطوة مهمة نحو نفاذ الدواء المصرى إلى القارة

- خبراء ومتخصصون: دعم المستثمرين وتيسير التراخيص يعيد الريادة فى ملف الدواء

- «غنيم»: استيراد المادة الخام يستهلك العملة الصعبة.. وقادرون على إنتاجها محلياً

- رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام

- «عوف»: مدينة الدواء تسهم فى توطين التكنولوجيا

 

الصفحة الرابعة

- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو

- سنعود للمدينة الساحرة

- الوفود العربية تشيد بتنظيم البطولة فى العلمين الجديدة

- «صبحى»: «المتحدة» شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. و«مدخر»: التنظيم كان جبارا

الصفحة الخامسة

- رئيس الاتحاد المصرى للجودو: نجحنا بجدارة

- الماضى يصنع المستقبل

- «البطولة» أمل جديد لصناعة بطل على منصة دورة الألعاب الأولمبية

- أبهرنا العالم

- «رشوان»: اختيار «العلمين» شىء مبهر واختيار موفق

- «فى العلمين.. الصورة دايماً حلوة»

الصفحة السادسة

- ضغوط عائلية.. الزمالك يضع أمام «زيزو» عقداً جديداً للبقاء.. وتجهيز مستحقات «فتوح».. والتمسك بـ«عبدالغنى»

- صدام رقم «7».. «سليم وكهربا» وجهاً لوجه داخل «القلعة الحمراء»

- الصفقة فشلت.. بيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بن شرقى بسبب شروط اللاعب الصعبة

- شائعات مغرضة.. «كلوب» يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

 

الصفحة السابعة

- «الأقمر» بعد الترميم.. صرح إيمانى فى «المعز»

- مواطنون يتوافدون على المسجد للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى.. وأجانب يشيدون بالتطوير 

«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات طويلة مع الأهالى 

«مصطفى»: المسجد أصبح جميلاً بعد التجديد واسم على مسمى وله تاريخ كبير

الصفحة الثامنة

- «الإبداع» مستمر فى «العلمين»

- «حكيم» بدأ الحفل بـ«السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»

- محمد محسن وعلى قنديل يتألقان على المسرح الكبير بأغانى الزمن الجميل

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