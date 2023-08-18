اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية
كتب:
محمد عزالدين
09:53 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية
- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى «أفريقيا» «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022
- «عبدالغفار»: توجيهات رئاسية بتعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير
- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو
- نجاح كبير وإشادات بالتنظيم والإدارة فى مدينة العلمين الساحرة
- الوفود العربية تشيد بالتنظيم وسط جمال وسحر المدينة ومدير التحكيم: المكان أعطى للمنافسات مذاقاً خاصاً
- «خليفة»: التنظيم وإقامة الفرق فى الفنادق كانا على أعلى مستوى.. و«مدخر»: لم أتوقع كل هذا الإبهار
- محمد رشوان: أبهرنا العالم.. والبطولة حققت أهدافها المنشودة.. واختيار العلمين شىء رائع واختيار موفق
- «صبحى»: المتحدة شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. ورئيس «الجودو»: نجحنا بجدارة
- «الصحة»: مصر وضعت خططاً وطنية لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية
- «عبدالغفار»: مطلوب زيادة الموارد لتحديد التشخيصات واللقاحات والأهداف الدوائية
- «التعليم العالى»: مد «تنسيق المرحلة الثانية» حتى مساء الغد
- انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية اليوم
- «الإبداع» مستمر فى العلمين
- «حكيم» صعد على نغمات «السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»
- نجم الغناء أشعل أجواء الأرينا بـ«آه يا قلبى».. ورقص مع الحاضرين على «ولا واحد ولا مية.. وبينى وبينك»
- محمد محسن يتألق بأغانى الزمن الجميل.. وعلى قنديل يبدع بـ«ستاند كوميدى»
- نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بـ«شرق بورسعيد»
- تزويد سفينة الحاويات بـ500 طن من «الميثانول»
- «الأقمر».. صرح إيمانى فى «المعز»
- المسجد شهد أعمال تطوير فى أكتوبر الماضى بتكلفة 14 مليون جنيه.. والمواطنون يتوافدون للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى
-«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات مع الأهالى.. و«سميرة»: السيدات أكثر فرحاً بافتتاحه
- أجانب يشيدون بالتطوير.. وإندونيسى: أنا فى مصر منذ عامين وأكثر مكان بحبه كان «الأزهر» واليوم عرفت مكاناً جديداً وعريقاً
الصفحة الثانية
- «الجزار»: نوفر كل الخدمات بالمدن الجديدة
- وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمستشفيى العبور وشفاء الأطفال بسوهاج الجديدة
- وزيرة الهجرة لـ«المصريين بالخارج»: انشروا إنجازات بلدكم
- رئيس الرابطة المصرية بألمانيا: الرئيس لديه رؤية ثاقبة للمستقبل
- «الرى»: إزالة تعديات جسور المجارى المائية
- «سويلم»: توفير الإمكانات البشرية لتطوير المنظومة
- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون فى الرعاية الصحية والسياحة العلاجية
- «السبكى»: ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية على غرار النموذج التركى ولمسنا رغبة حقيقية لممثلى سلاسل المستشفيات الخاصة فى الاستثمار ببلادنا
- وزيرة الثقافة تفتتح «بيت التراث المصرى» غداً
- مصر وكينيا تبحثان محاور وتوصيات قمة المناخ الأفريقية خلال سبتمبر
- «فؤاد»: تعاون بين دول القارة لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى القضية
الصفحة الثالثة
- مصر على خريطة سوق الدواء العالمى
- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى دول قارة أفريقيا.. وتقديم الدعم الفنى لكل شركاء الصناعة المحليين
- «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022.. و«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء أمن قومى.. و88% من الأدوية يتم إنتاجها محلياً
- «عبدالغفار»: تعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير.. وشحنات «زيمبابوى» خطوة مهمة نحو نفاذ الدواء المصرى إلى القارة
- خبراء ومتخصصون: دعم المستثمرين وتيسير التراخيص يعيد الريادة فى ملف الدواء
- «غنيم»: استيراد المادة الخام يستهلك العملة الصعبة.. وقادرون على إنتاجها محلياً
- رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام
- «عوف»: مدينة الدواء تسهم فى توطين التكنولوجيا
الصفحة الرابعة
- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو
- سنعود للمدينة الساحرة
- الوفود العربية تشيد بتنظيم البطولة فى العلمين الجديدة
- «صبحى»: «المتحدة» شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. و«مدخر»: التنظيم كان جبارا
الصفحة الخامسة
- رئيس الاتحاد المصرى للجودو: نجحنا بجدارة
- الماضى يصنع المستقبل
- «البطولة» أمل جديد لصناعة بطل على منصة دورة الألعاب الأولمبية
- أبهرنا العالم
- «رشوان»: اختيار «العلمين» شىء مبهر واختيار موفق
- «فى العلمين.. الصورة دايماً حلوة»
الصفحة السادسة
- ضغوط عائلية.. الزمالك يضع أمام «زيزو» عقداً جديداً للبقاء.. وتجهيز مستحقات «فتوح».. والتمسك بـ«عبدالغنى»
- صدام رقم «7».. «سليم وكهربا» وجهاً لوجه داخل «القلعة الحمراء»
- الصفقة فشلت.. بيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بن شرقى بسبب شروط اللاعب الصعبة
- شائعات مغرضة.. «كلوب» يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة
الصفحة السابعة
- «الأقمر» بعد الترميم.. صرح إيمانى فى «المعز»
- مواطنون يتوافدون على المسجد للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى.. وأجانب يشيدون بالتطوير
«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات طويلة مع الأهالى
«مصطفى»: المسجد أصبح جميلاً بعد التجديد واسم على مسمى وله تاريخ كبير
الصفحة الثامنة
- «الإبداع» مستمر فى «العلمين»
- «حكيم» بدأ الحفل بـ«السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»
- محمد محسن وعلى قنديل يتألقان على المسرح الكبير بأغانى الزمن الجميل