اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تقتحم خريطة الدواء العالمية

- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى «أفريقيا» «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022

- «عبدالغفار»: توجيهات رئاسية بتعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير

- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو

- نجاح كبير وإشادات بالتنظيم والإدارة فى مدينة العلمين الساحرة

- الوفود العربية تشيد بالتنظيم وسط جمال وسحر المدينة ومدير التحكيم: المكان أعطى للمنافسات مذاقاً خاصاً

- «خليفة»: التنظيم وإقامة الفرق فى الفنادق كانا على أعلى مستوى.. و«مدخر»: لم أتوقع كل هذا الإبهار

- محمد رشوان: أبهرنا العالم.. والبطولة حققت أهدافها المنشودة.. واختيار العلمين شىء رائع واختيار موفق

- «صبحى»: المتحدة شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. ورئيس «الجودو»: نجحنا بجدارة

- «الصحة»: مصر وضعت خططاً وطنية لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية

- «عبدالغفار»: مطلوب زيادة الموارد لتحديد التشخيصات واللقاحات والأهداف الدوائية

- «التعليم العالى»: مد «تنسيق المرحلة الثانية» حتى مساء الغد

- انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية اليوم

- «الإبداع» مستمر فى العلمين

- «حكيم» صعد على نغمات «السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»

- نجم الغناء أشعل أجواء الأرينا بـ«آه يا قلبى».. ورقص مع الحاضرين على «ولا واحد ولا مية.. وبينى وبينك»

- محمد محسن يتألق بأغانى الزمن الجميل.. وعلى قنديل يبدع بـ«ستاند كوميدى»

- نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بـ«شرق بورسعيد»

- تزويد سفينة الحاويات بـ500 طن من «الميثانول»

- «الأقمر».. صرح إيمانى فى «المعز»

- المسجد شهد أعمال تطوير فى أكتوبر الماضى بتكلفة 14 مليون جنيه.. والمواطنون يتوافدون للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى

-«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات مع الأهالى.. و«سميرة»: السيدات أكثر فرحاً بافتتاحه

- أجانب يشيدون بالتطوير.. وإندونيسى: أنا فى مصر منذ عامين وأكثر مكان بحبه كان «الأزهر» واليوم عرفت مكاناً جديداً وعريقاً

الصفحة الثانية

- «الجزار»: نوفر كل الخدمات بالمدن الجديدة

- وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمستشفيى العبور وشفاء الأطفال بسوهاج الجديدة

- وزيرة الهجرة لـ«المصريين بالخارج»: انشروا إنجازات بلدكم

- رئيس الرابطة المصرية بألمانيا: الرئيس لديه رؤية ثاقبة للمستقبل

- «الرى»: إزالة تعديات جسور المجارى المائية

- «سويلم»: توفير الإمكانات البشرية لتطوير المنظومة

- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون فى الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

- «السبكى»: ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية على غرار النموذج التركى ولمسنا رغبة حقيقية لممثلى سلاسل المستشفيات الخاصة فى الاستثمار ببلادنا

- وزيرة الثقافة تفتتح «بيت التراث المصرى» غداً

- مصر وكينيا تبحثان محاور وتوصيات قمة المناخ الأفريقية خلال سبتمبر

- «فؤاد»: تعاون بين دول القارة لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى القضية

الصفحة الثالثة

- مصر على خريطة سوق الدواء العالمى

- استمرار تصدير شحنات المستحضرات الدوائية إلى دول قارة أفريقيا.. وتقديم الدعم الفنى لكل شركاء الصناعة المحليين

- «هيئة الدواء»: أصبح لدينا 700 خط إنتاج فى 2022.. و«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء أمن قومى.. و88% من الأدوية يتم إنتاجها محلياً

- «عبدالغفار»: تعزيز الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والتصدير.. وشحنات «زيمبابوى» خطوة مهمة نحو نفاذ الدواء المصرى إلى القارة

- خبراء ومتخصصون: دعم المستثمرين وتيسير التراخيص يعيد الريادة فى ملف الدواء

- «غنيم»: استيراد المادة الخام يستهلك العملة الصعبة.. وقادرون على إنتاجها محلياً

- رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام

- «عوف»: مدينة الدواء تسهم فى توطين التكنولوجيا

الصفحة الرابعة

- ختام مبهر للبطولة العربية للجودو

- سنعود للمدينة الساحرة

- الوفود العربية تشيد بتنظيم البطولة فى العلمين الجديدة

- «صبحى»: «المتحدة» شريك رئيسى فى تطوير الرياضة المصرية.. و«مدخر»: التنظيم كان جبارا

الصفحة الخامسة

- رئيس الاتحاد المصرى للجودو: نجحنا بجدارة

- الماضى يصنع المستقبل

- «البطولة» أمل جديد لصناعة بطل على منصة دورة الألعاب الأولمبية

- أبهرنا العالم

- «رشوان»: اختيار «العلمين» شىء مبهر واختيار موفق

- «فى العلمين.. الصورة دايماً حلوة»

الصفحة السادسة

- ضغوط عائلية.. الزمالك يضع أمام «زيزو» عقداً جديداً للبقاء.. وتجهيز مستحقات «فتوح».. والتمسك بـ«عبدالغنى»

- صدام رقم «7».. «سليم وكهربا» وجهاً لوجه داخل «القلعة الحمراء»

- الصفقة فشلت.. بيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بن شرقى بسبب شروط اللاعب الصعبة

- شائعات مغرضة.. «كلوب» يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

الصفحة السابعة

- «الأقمر» بعد الترميم.. صرح إيمانى فى «المعز»

- مواطنون يتوافدون على المسجد للصلاة.. ويحتفلون بتوزيع الحلوى.. وأجانب يشيدون بالتطوير

«حسن»: تاريخنا موجود فى المساجد العريقة.. و«الأقمر» له حكايات طويلة مع الأهالى

«مصطفى»: المسجد أصبح جميلاً بعد التجديد واسم على مسمى وله تاريخ كبير

الصفحة الثامنة

- «الإبداع» مستمر فى «العلمين»

- «حكيم» بدأ الحفل بـ«السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعاً بخطه «العالم علمين»

- محمد محسن وعلى قنديل يتألقان على المسرح الكبير بأغانى الزمن الجميل