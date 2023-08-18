رئيس الاتحاد المصرى للجودو: نجحنا بجدارة

قال مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، إنّ النجاح الذى تحقق فى البطولة العربية التى اُختتمت منافساتها، اليوم الجمعة، بالعلمين جعل الاتحاد العربى للجودو يطلب إقامة البطولة العربية فى العلمين كل عام.

وأضاف «مرزوق» فى تصريح لـ«الوطن»: «بعد انبهار الاتحاد العربى للجودو بتنظيم البطولة فى مدينة العلمين، طلب إقامة البطولة كل عام وسط الأجواء الساحرة، مشيراً إلى أن هناك قراراً سيُعلن بذلك خلال الأيام المقبلة، وقد نجحنا بجدارة، وبفضل دعم ومساندة الدولة المصرية وأيضاً الشركة المتحدة تحولت البطولة العربية للجودو، إلى ما يشبه بطولة العالم».

وشدد رئيس الاتحاد المصرى للجودو على أن الدولة المصرية قامت بكل الجهود، من أجل نجاح البطولة العربية، فى مدينة العلمين الجديدة، وقال: «أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على المساندة والدعم لنجاح البطولة».

وأضاف: «بدأنا تحضيرات البطولة قبل انطلاقها بشهر ونصف الشهر، وجميع المسئولين كانوا يتابعون التحضيرات بشكل مستمر»، واختتم: «ما رأيناه من بهجة وفرحة للوفود خلال البطولة، يؤكد أننا نجحنا وحققنا المطلوب، والاتحاد العربى أكد لنا ذلك الأمر».

وفى الإطار نفسه قال التونسى نور الدين حسنين عجرود، الحكم الأولمبى، عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربى للعبة، إن البطولة العربية للجودو فى العلمين كانت قوية فى جميع المجالات، خصوصاً أن المستوى العربى فى الجودو أصبح مختلفاً وفى تطور دائم، وهو ما شهدناه فى منافسات البطولة العربية بالعلمين.

وأضاف «حسنين» فى تصريحات خاصة، أنّ البطولة العربية للجودو فى مجملها ناجحة بكل المقاييس وشهدت مستوى عالياً فى جميع المجالات سواء الفنى والتحكيمى والإدارى، ويمكن القول إن رياضة الجودو فى الدول العربية وصلت للعالمية.

وأكد أن تنظيم البطولة فى العلمين كان فى غاية الروعة والجمال لأنّ كل شىء جميل هنا، مضيفاً: «البطولة شارك فيها حكام دوليّون يعرفون القانون جيداً، وملمون بكل شىء عن اللعبة، خاصة أن اللاعبين الذين شاركوا أيضاً أبطال والمنافسات كانت قوية».

واختتم تصريحاته قائلاً: «الحكام ظهروا بشكل جيد ونجحوا فى تطبيق القوانين، خاصة على اللاعبين الصغار سنا، والذين لهم قانون خاص حفاظاً على صحتهم، لكن الكثير من العامة لا يعرفون هذه القوانين سواء فى السقوط أو المسكات، أو أى شىء يمثل خطراً على اللاعبين».