فادي عكوم: هناك تحذيرات عالمية من انفجار الوضع الأمني بلبنان

توقع الكاتب والمحلل السياسي فادي عكوم، استمرار الوضع اللبناني على ماهو عليه لفترة زمنية قد تطول، مشيرًا إلى أن الانقسام في لبنان يزداد يوماً تلو الآخر، لافتًا إلى أن الفرق السياسية تتوقف مصالحها على ما تتلقاه من الخارج.

روسيا كان لها كلمة مسموعة في الداخل اللبناني

وأوضح فادي عكوم، خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا كان لها كلمة مسموعة في الداخل اللبناني، مشيرًا إلى روسيا الآن مشغولة بحربها مع الغرب بعد شنها الهجوم على أوكرانيا.

وأشار إلى أن الملف اللبناني لا يحصل على الأولوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وفرنسا، لأن هذه القوى العالمية بالفعل لديها أزماتها الداخلية.

تحذيرات من انتشار السلاح بين عناصر الأحزاب المختلفة

وحذر عاكوم من وجود تحذيرات عالمية من انفجار الوضع الأمني بلبنان لعدة أسباب منها انتشار السلاح بين عناصر الأحزاب المختلفة، وبخاصة حزب الله الذي يسيطر على الأغلبية نتيجة امتلاكه السلاح والسيطرة بهذه القوة العنيفة.

وأشار ظاهرة انتشار السلاح بين القوى الحزبية اللبنانية السياسية المختلفة من أهم العوامل التي تهدد الأمن القومي اللبناني الآن.