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أبهرنا العالم.. «رشوان»: اختيار «العلمين» شيء مبهر واختيار موفق

كتب:

وسام محمد
10:11 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
محمد رشوان

محمد رشوان

أشاد محمد رشوان، أسطورة الجودو المصرى والعالمى والمشرف على منتخبات الجودو، بالاتحاد المصرى للعبة، على تنظيم البطولة العربية للجودو، فى العلمين، مشيداً بالتنظيم والنجاح، وشدد على أن البطولة حققت أهدافها المنشودة.

وقال «رشوان» فى تصريحات لـ«الوطن»: البطولة العربية للجودو فى العلمين، شهادة نجاح، قبل تنظيم البطولة الأفريقية المقرر إقامتها فى أبريل من العام المقبل 2024 والمؤهلة لباريس فى العلمين.

وواصل: «الإشادات الواسعة بعد نجاح البطولة العربية للجودو فى العلمين، تضعنا أمام مسئولية جديدة لنجاح البطولة الأفريقية فى العام المقبل، خاصة أن اختيار العلمين شىء مبهر واختيار موفق لأنها تقام بجانب الطبيعة ووسط منشآت ضخمة، وكل الوفود المشاركة أشادت بالإقامة والتنظيم وسحر الطبيعة».

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