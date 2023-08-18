صاحب برونزية البطولة العربية للجودو: كان نفسي في مركز أفضل

أكد علي الصياد لاعب المنتخب المصري للجودو أنه حقق المركز الثالث في البطولة العربية للجودو والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة.

الحمد لله جبت مركز تالت وبقول الحمد لله

وأوضح أنه كان يتمنى تحقيق مركز أفضل وبذل مجهودا كبيرا من أجل الحصول على مركز في البطولة مضيفًا: «الحمد لله كان نفسي في مركز أحسن من كدة بس الحمد لله ربنا وفقني وجبت تالت وتعبت كتير وكان شقى والحمد لله جبت مركز تالت وبقول الحمد لله».

فاعليات فنية ورياضية بالعلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.