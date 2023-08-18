هادي قشيش: «المشروع القومي» بداية فوزي بذهبية بطولة العرب للجودو

قال هادي قشيش، لاعب الجودو المصري، إن فوزه بالميدالية الذهبية أسعده وجاء بعد انضمامه لنادي «المشروع القومي» الذي يلعب فيه حاليا، مشيرا إلى أنه من محافظة الشرقية.

قشيش: الأجواء حلوة والجماهير حلوة

وأضاف «قشيش» خلال تغطية خاصة لبطولة جودو العرب بمدينة العلمين الجديدة أنَّ «الأجواء والجماهير حلوة، والعرب وبلاد العرب جميلة».

مدينة العلمين الجديدة وبطولة الجودو العربية

وشهدت مدينة العلمين الجديدة اليوم ختام بطولة العرب لرياضة الجودو والتي شارك فيها 600 لاعب ولاعبة من العديد من الدول العربية، ليتوج أحد فرق دولة الكويت بالبطولة.