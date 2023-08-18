صاحب ذهبية البطولة العربية للجودو: دي تالت مشاركة ليا واستفدت كتير منها

أكد محمد عصفور لاعب المنتخب المصري للجودو والحاصل على الميدالية الذهبية، أنه شارك العام الماضي في البطولة وحقق المركز الثاني وتمنى المشاركة هذا العام من أجل تحقيق المركز الأول.

الحمد لله جبت مركز تالت وبقول الحمد لله

وأوضح أنه كان يتمنى تحقيق المركز الأول في البطولة العربية للجودو ونجح بالفعل، مضيفًا: «دي تالت بطولة عربية ألعبها والبطولة السنة اللي فاتت جبت تاني فيها الحمد لله وكنت عايز أشارك السنة دي عشان أجيب أول والحمد لله جبت أول والبطولة كانت مستواها كويس جدًا واستفدت من الخبرة والماتشات اللي لعبتها وأتمنى الجاي يبقى أحسن من كده».

فاعليات فنية ورياضية بالعلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.