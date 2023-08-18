لاعب المنتخب الكويتي بالجودو: تشرفنا بكم أهل مصر.. معاملتكم كانت حلوة ونشكركم على كرم الضيافة

أكد حسين البدري لاعب المنتخب الكويتي للجودو، الحاصل على الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، أنه حصل على المركز الثالث، واصفًا البطولة بأنها شهدت منافسات جيدة خاصة مع اللاعبين المصريين والليبين، مقدمًا التهاني لمن حصل على المركز الأول والثاني.

جبت مركز تالت وبقول الحمد لله

وقدم لاعب منتخب الكويت التهنئة لمن حقق المركز الأول في البطولة العربية للجودو، مضيفًا: «اليوم شاركنا الحمد لله في البطولة العربية وحققنا المركز الثالث، كانت منافسة حلوة مع إخوتنا المصريين وإخوتنا في ليبيا ونبارك للمراكز والمركز الأول».

وتابع: «تشرفنا بكم أهل مصر، وكانت معاملة حلوة ونشكركم على كرم الضيافة».

فعاليات فنية ورياضية بالعلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.