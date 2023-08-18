لاعب المنتخب الكويتي للجودو: «البطولة العربية كانت صعبة والحمد لله على الفضية»

أكد راشد اللدهود لاعب المنتخب الكويتي للجودو والحاصل على الميدالية الفضية في البطولة العربية للجودو والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة أنه حصل على المركز الثاني مشيرًا إلى أنه لعب في وزن فوق 90 كيلو واصفًا البطولة بأنها كانت صعبة.

الحمد لله لعبت البطولة وأخدت المركز الثاني

وأضاف «المشاركة كانت صعبة وكان فيها خوف والحمد لله لعبت البطولة وأخدت المركز الثاني».

فاعليات فنية ورياضية بالعلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.