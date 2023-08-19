منها الزيت والدواجن.. منتجات تراجعت أسعارها في الأسواق

سجلت أسعار بعض السلع والمنتجات، خلال الساعات الماضية، تراجعا في الأسواق والمحال التجارية، بينها الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المنتجات والسلع التي تراجعت أسعارها في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

سلع تراجعت أسعارها

من ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

أسعار الدواجن

كما تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيها.