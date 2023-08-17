شروط التقديم لوظائف المعلمين والإداريين بمراكز التميز.. بدلات ومكافآت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط ومميزات التقديم لوظائف المعلمين والإداريين بمراكز التميز «مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية ومركز تميز قطاع السيارات» على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3 سبتمبر 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

شروط الالتحاق بمركز التميز

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام أو الفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

مميزات العمل بمراكز التميز

- حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء.

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريبات تقنية على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين في مجالات التخصص.

- الحصول على خبرات عملية تساهم في بناء مركز علمي متميز.

المزايا الإضافية لمركز تميز قطاع السيارات

- توفير بدل انتقال.

- مكافأة مادية إضافية مرتبطة بالأداء.

- التدريب بالشركات الداعمة للمركز (غبور - منصور) على أيدى مهندسين وفنين متخصصين بالشركات.