موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ذكرت وزارة المالية ‎موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 الجاري الخميس المقبل، موضحة أنَّه يستمر الصرف حتى 30 من الشهر نفسه، لكل العالمين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، مطالبةً العاملين في الجهاز الإداري للدولة بعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي.

‎تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية استعدادا ‎لصرف مرتبات شهر أغسطس

وأكّدت البنوك المصرية، بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة لها، بالتزامن مع ‎موعد صرف مرتبات شهر أغسطس، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، بدأ من مساء الأربعاء لإتاحة السيولة النقدية اللازمة للموظفين وعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الألى «ATM»، إذ يتخطى عدد الماكينات الـ25 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

جدول مرتبات أغسطس 2023

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن ‎موعد صرف مرتبات شهر أغسطس أول أيام الصرف يوم الخميس، إذ قررت الوزارة في هذا اليوم صرف مرتبات العاملين في وزارة الهجرة - التموين - الإسكان - وزارة التجارة والصناعة - وجميع مديريات التضامن الاجتماعي - ومديريات التموين - والقوى العاملة - والشؤون الصحية - مديريات الطرق والنقل - والثقافة - مجلس النواب - والاتصالات.

ثاني أيام صرف مرتبات أغسطس 2023

وتابع البيان أنَّ ثاني أيام صرف مرتبات أغسطس 2023 يوم الأحد لجهات: الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - والجهاز المركزي للمحاسبات - ومجلس النواب- والمجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و ويستمر الصرف حتى 30 من الشهر الجاري لباقي الوزرات والهيئات التي لم يتم صرف مرتباتها.